24歲日本AV女優深田詠美(深田えいみ)，擁有甜美外貌及魔鬼般的姣好身材， 一出道就成為鎂光燈焦點，更被不少粉絲譽為「明日花綺羅接班人」，近日邀請擁有H罩杯的抖音網紅「うんぱい(Unpai) 」拍片，主要實測「H罩杯可以做什麼」，過程讓粉絲看得臉紅心跳。

抖音網紅「うんぱい(Unpai) 」轉戰AV圈，近來受邀上深田詠美的YouTube節目，只見兩人穿上性感緊身連衣裙，胸前開洞隱約露出傲人上圍，一條事業線更是清晰可見，接著實測「H罩杯可以做什麼」，只見她們先將寶特瓶夾在胸口，接著將飲料往嘴裡送，還試著夾住簽字筆簽名，也都一一完成挑戰，看來似乎難不倒兩人。

最後Unpai則是挑戰用胸部打蛋，只見她用傲人雙峰往中間一夾，蛋黃與蛋汁直接噴出來，眼見部分蛋殼黏在衣服上，Unpai則是邊擠著雙峰邊將蛋殼弄掉，畫面引發眾人無限遐想，網友更是紛紛留言：「我的身材太差了，不能擠爆任何東西，超級羨慕你」、「沒想到這個實測那麼好玩」、「我的眼睛都不知道該看哪裡才好」、「這樣不用擔心沒力氣用手打蛋了」。

深田詠美時常在社群網站分享日常，日前於臉書曬出對話截圖，只見一名陌生人私訊向她勒索1000美元，更揚言若不付款要公開她的淫片，沒想到她見到威脅訊息私毫不緊張，而是淡定回應對方「OMG，是真的嗎？」，立刻笑翻一票網友。