警方帶男童返家途中，恰巧遇到男童母親帶著家中小女兒，正在住家附近心急如焚尋找其子。（警方提供）

警方帶男童返家途中，恰巧遇到男童母親帶著家中小女兒，正在住家附近心急如焚尋找其子。（警方提供）

台中市梧棲區1名8歲男童，昨天下午4時許，在住家附近騎乘妞妞車，不知不覺就騎到梧棲區港埠路二段快車道遊蕩；警方指出，當時正值下班時間，港埠路車流量大、車速快，險象環生，民眾發現該幼童非附近住家小孩，趕緊向警方報案。員警將妞妞車扛上巡邏車，男童開心的跳上巡邏車跟著警方回家。

安寧所警員姚易呈、吳心雅，昨日獲報後迅速趕到現場，吳心雅一眼即認出該名男童居住派出所附近，經檢視男童身上所幸未受傷，吳員蹲下安撫其情緒，且溫柔地承諾會帶其返家時，但小朋友用手比著自己的妞妞車，並無辜地看著警察，深怕自己的妞妞車會被丟下。

警方指出，員警姚易呈一手將妞妞車扛上巡邏車，男童開心的跳上巡邏車，跟著警方回家。回程中在警車上，男童充滿好奇的不停的發問「警察工作內容及巡邏車上的裝備用途」等等，兩名員警除了一一回答外，也告知該名幼童在道路上勿騎乘妞妞車等交通宣導。

警方表示，返家途中，恰巧遇到男童母親帶著家中小女兒，正在住家附近心急如焚尋找其子，警方立即下車告知，男童母親看到兒子平安，愛子心切的她，隨即大罵「怎麼亂跑出門…」，警方從中勸和，最後母子頻頻向警方道謝，平安返家。

安寧派出所長楊邦彥呼籲，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開家人視線，以策安全，平時亦可教導幼童走失時，正確的求助方式及熟記家人聯絡資訊，以利警方可快速通知家人。