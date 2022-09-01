蔡政府在「維護治安保障安全」的表現(製圖/陳友齡)

近其發生柬埔寨詐騙案、台南殺警案與當街砍人案，引發民眾對治安的恐慌。一份最新民調顯示，有高達66.6%的民眾對蔡政府的治安表現不滿意，僅有28.5%的民眾覺得滿意，比例相當懸殊，顯示台灣人對民進黨執政下的治安充滿不信任。

香港媒體《中評社》昨日（8月31日）報導指出，啟思民本基金會昨日召開8月份最新民調發布記者會，由國民黨立委、啟思民本基金會董事長江啟臣主持，與談人有政治評論員蔡詩萍、政大法律系副教授廖元豪、啟思民本基金會執行長黃子哲。

針對蔡政府在「維護治安保障安全」的表現上，滿意的民眾有28.5%、不滿意66.6%、不知道／沒意⾒4.9%。對於台灣人被騙到柬埔寨受到不人道對待事件，蔡政府的救援表現上，⾮常滿意的民眾有5.7%、還算滿意23.6%、不太滿意24.9%、⾮常不滿意39.3%、不知道∕沒意⾒6.5%。

不僅如此，民調詢問，近期發生多起行刑式謀殺與殺警奪槍案，這些重大暴力犯罪是屬於個案問題？還是整體治安出現警訊？認為屬於個案問題的民眾有21.3%、整體治安警訊74.8%、不知道／沒意⾒3.9%。顯示多數民眾認為，當前治安問題政府必須負起最大責任。