曾在90年代風靡一時的南韓八點檔鄉土劇《順風婦產科》，自1998年開播以來受到大批海內外觀眾喜愛，也一舉捧紅了宋慧喬、金素妍等多位演員，其中飾演主角之一的男星金燦宇（김찬우）因為帥氣外表與自然演技備受矚目，曾紅極一時的他，近幾年幾乎消失在演藝圈中，直到昨（8/31）日突然傳出結婚好消息，再度掀起網友熱議。

現年已54歲的金燦宇當年在《順風婦產科》裡，飾演「意燦爸爸」與室友權五中相愛相殺，逗趣又自然的演技令不少觀眾印象深刻，如今該劇已播畢22年，加上他近幾年都沒有推出任何作品，引起許多觀眾的思念之情。但沒想到他再次出現，便是宣布結婚的好消息。

根據南韓媒體綜合報導，金燦宇與小15歲的圈外女友低調交往4年，近日決定攜手度過終生，而兩人的婚禮即將在9月4日舉辦，令許多人又驚又喜。而事實上，金燦宇日前受邀登上談話綜藝節目《新郎課程》，並在節目中鬆口坦承有一名穩定交往的女友，對方式經營美甲店的圈外人，也像日本動畫《冒險少女娜汀亞》裡的「娜汀亞」，有著健康膚色及身材。接著透露兩人當初相識時，女方其實根本不知道他是誰，即使知道後也是「愛著一般人金燦宇的人」，甜蜜模樣羨煞眾人，粉絲得知消息後也紛紛留言送上祝福。