「最美性學博士」許藍方被控與已婚醫師外遇，日前遭法院判決賠償50萬元，事後她堅稱自己未當小三，但因打官司曠日廢時，因此決定不上訴，打算專心工作賺錢。近來她的Youtube頻道持續分享性學知識，最新影片中，她的標題名為「跟男友做有爽，但叫不出來又演不來，怎麼辦？」，在裡面解釋，有關女人叫床的一系列錯誤認知，驚呆眾人。

許藍方在她的「Dr. Gracie」Youtube頻道中，她說有女生問「跟男友啪有爽，但叫不出來又演不來，怎麼辦？」，對此，她指出那是從啪片來的錯誤認知，因為片子叫是想塑造視覺和聽覺刺激，才讓大部分人錯認「爽就一定要叫」；但其實有些女生叫是因為痛，因此女人爽一定會叫床的邏輯，「其實是大錯特錯」。

許藍方分享女人爽就一定要叫，其實是錯誤認知。(圖/許藍方 Youtube))

有鑑於此，許藍方欲提醒男女觀眾，女生叫床的原因有很多種，包含痛、開心、爽跟假高潮，且每個人聲音都不同，因此「不一定要叫得跟啪片一樣」；許藍方也解釋道有些女生「不爽為什麼還要叫？」，她說正因為「爽就一定要叫」的錯誤認知，若想男生趕快發射結束愛愛，盼能迎合對方的情緒與期待。

另一方面，許藍方坦承，如果女生啪啪的時候叫不出來，那其實就不要叫，如果不是自己個性會做的事，也不要去硬學，因為女生假高潮，對方其實感受得到；許藍方強調，女生若啪的時候舒服不一定要叫，只要用自己的方式來讓男伴知道，或者對方要人告知的話，其實那就口頭告知即可，都比假叫還要好。