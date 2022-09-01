鄭寶清、黃珊珊以無黨籍參選 黃希賢：人們思考開始轉變

無黨籍基隆市長候選人黃希賢今在臉書發文，表示9月1日是紀念《江聲日報》主筆劉煜生，不懼強權、為新聞而犧牲的記者節，他將參加記者公會舉辦的活動、向在場記者表達祝賀與感謝。黃希賢並特別針對中天新聞台被撤照等違反新聞與言論自由等情事，警告民進黨「水能載舟，亦能覆舟」！

黃希賢今發文首先指出，一個國家有多麼民主自由、言論自由，就是看這個國家對第四權、新聞自由有多開放。他表示，自己兩年前也曾當過「半個」記者，許多基隆的媒體記者既是前輩們，也是他求教的資深顧問，總是能給他最直接、最宏觀的看法，自己也在過程中體驗過採訪的艱辛與樂趣。

而九一記者節，黃希賢也喊話民進黨，撤除中天新聞台的執照，是永遠抹滅不了的黑歷史，而《數位中介法》與211億打造的數位發展部「意欲何為？昭然若揭！」黃最後更直言，水能載舟、亦能覆舟，周厲王弭謗的下場，有史可鑒！