花蓮一對謝姓兄弟昨駕駛貨車行經吉安鄉時，遭後方轎車尾隨，並被車上3人持預藏的棍棒刀械攻擊，兄弟2人疑奪取對方刀刃凶器後反擊，且雙方見其中1名黃姓男子被砍成重傷後，即駕車離去，黃經送醫救治目前尚未脫離險境。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一對謝姓兄弟昨駕駛貨車行經吉安鄉時，遭後方轎車尾隨，並被車上3人持預藏的棍棒刀械攻擊，兄弟2人疑奪取對方刀刃凶器後反擊，且雙方見其中1名黃姓男子被砍成重傷後，即駕車離去，黃經送醫救治目前尚未脫離險境。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一對謝姓兄弟昨駕駛貨車行經吉安鄉時因後方轎車一路尾隨即下車詢問，怎料轎車上的3人竟持預藏的棍棒刀械攻擊他們，兄弟2人疑奪取對方刀刃凶器後反擊，雙方見其中1名黃姓男子被砍成重傷後，即駕車離去，黃經送醫救治目前尚未脫離險境。警方經循線查獲謝兄，他供稱不認識對方，被尾隨攻擊才會還手，不過警方仍將全力緝捕其他涉案人，以釐清案情。

48歲的謝兄昨晚8時許駕駛貨車載著44歲的謝弟行經吉安鄉北安街附近時，發現後方有一輛白色轎車尾隨，且繞行一段路後仍擺脫不了，便將貨車停放在北安街巷弄內的一處民宅前，見轎車也隨之停下後即下車詢問。

雙方交談一陣子後，轎車上的3人竟拿出預藏的棍棒刀械朝謝姓兄弟狂毆，但謝姓兄弟反倒疑奪取對方刀刃凶器後反擊，5人便陷入互砍的狀態，雙方見轎車其中1名黃姓男子被砍到重傷，鮮血直流後，趕緊駕車逃逸，留下黃1人等待救援。

救護人員獲報趕抵現場發現黃男手部、腹部均有刀傷，送往花蓮慈濟醫院急救後，目前仍未脫離險境，警方則封鎖現場調閱附近監視器影像掌握犯嫌身份，並在晚間11時許，於門諾醫院發現謝姓兄弟駕駛的貨車，經從醫護口中得知，2名兄弟在衝突中，手部遭利器割傷，自行開車就醫後，即搭車離去。

經警方追查，涉案貨車是謝姓兄弟向友人所借，並循線在吉安鄉一處民宅找到謝兄後，但他卻供稱，因遭不明轎車一路尾隨，胞弟下車欲詢問時，即遭車上3名陌生男子持刀、棍攻擊，因此才會反擊，自己不認識對方。

警方今天凌晨1時許也在花蓮市中山路巷弄內找到涉案的白色轎車，且車上有棍棒及一綑繩索，同時也已鎖定轎車上其餘2名嫌疑人及謝弟， 正在積極追緝中，盼能釐清案情。