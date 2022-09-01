民進黨前立委鄭寶清8月27日宣布參選桃園市長，同黨的桃園市長鄭文燦1日到竹市陪同民進黨新竹市長參選人沈慧虹登記參選，針對鄭寶清今早11點將去登記參選，鄭文燦說，尊重每個人的選擇，不同的路有不同價值、不同方向，並強調桃園隊3打1還是會贏。

鄭文燦也說，桃園在過去8年，也寫下好成績，民進黨的支持者向來非常有智慧，一定會做出很好的選擇，過去這1個多月來其實就是「3打1」，但他認為桃園隊有足夠的韌性，「3打1，我們還是會贏」。