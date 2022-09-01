消息面：

1.美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，G7財長本周開會時將討論給俄羅斯石油價格設定上限的建議。她表示，此舉能有效阻止俄國利用可觀的石油收益對烏克蘭發動武力攻擊，同時也有助緩解全球能源危機。惟有分析指出，能否成功給俄油價格封頂，關鍵在於印度和中國等購買俄國石油的大戶是否參與。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌3.7%，前一周為下跌1.2%。30年期固定抵押貸款利率為5.8%，高於前一周的5.65%。

3.美國人力資源服務公司ADP公布，美國8月民間就業增加13.2萬人，遠不及市場預期的30萬人，顯示在總經前景黯淡之際，企業開始減緩人員招聘。

4.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表態支持激進的升息路徑，美國10年期指標公債殖利率一度急升7.7個基點，報3.187%。梅斯特表示，到明年初，聯準會應該要將聯邦基金利率調高至4%以上，且維持在該水準，好讓通膨回到央行設定的目標。她並表示未來一兩年經濟衰退的風險已經升高，但不認為明年央行會轉向降息。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少332.6萬桶，遠超出市場預期的減少148.3萬桶。上周汽油庫存減少117.2萬桶，大致符合市場預期的減少117.8萬桶。餾分油庫存增加11.1萬桶，市場預期為減少96萬桶。上周原油進口量減少5000桶/日，煉廠產能利用率下滑1.1個百分點。

6.EIA發布月報，美國6月本土原油產量月增1.7%，為1180萬桶/日，創下2020年4月來新高。本土天然氣產量升至1093億立方呎/日，亦創歷史新高。美國石油產量需求為2080萬桶/日，創下2019年8月來新高水平。

7.合稱OPEC+的石油輸出國組織與盟友維持今年原油市場將供過於求的預測不變。OPEC+將於9月5日舉行每月例行的產能安排會議，其聯合技術委員會（JTC）率先於周三開會討論最新的檢討報告。消息人士表示，JTC在最新的報告中預測今年全球原油需求每日增加310萬桶，而產量過剩估將達到40萬桶。雖然沙烏地阿拉伯能源部長Abdulaziz bin Salman上周透露OPEC+可能在9月例會討論減產，但消息人士表示OPEC+對於9月後的產量安排尚無定案。

8.廣州公布嚴格的防疫封控措施，使原油需求前景更為黯淡，以及數據顯示美國6月石油產量創下兩年新高，周三紐約期油收跌2.28%，報每桶89.55美元，盤中一度下挫3.68%，報每桶88.27美元；8月收跌約6.9%，為連跌第3個月，並創下2020年以來持續最久的跌勢。布蘭特期油收跌2.84%，為每桶96.49美元；8月收跌7.19%，亦為連跌第3個月。

9.聯準會決策官員陸續表態支持激進升息，周三紐約期金收跌0.6%，為每盎司1726.2美元。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.41美元，為每盎司17.88美元。10月白金跌5.10美元，為每盎司827.00美元。12月鈀金跌8.90美元，為每盎司2078.90美元。