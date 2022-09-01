納智捷今推出電動車n⁷，打出價格百萬以下、千元預訂的話題吸客。（圖／納智捷提供）

納智捷今（1日）推出全新電動車「n⁷」號稱百萬內唯一純電休旅，且打出千元就能預訂的噱頭，吸引許多車友搶購，早上官網開放預購後一度出現當機狀況，納智捷則回應，瞬間流量過大無法負荷，已在處理中，預計一個小時後重新開放預購，同時，官方也表示，訂單已經超過5千張。

納智捷n⁷由原型概念車Model C發展而來，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，命名則賦予「傳承」與「創新」的雙重期許，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

今公開外型設計與規格後，馬上吸引車友搶購，打出百萬以下及千元預訂的亮點也成功抓住市場眼球，官網一度因過大流量當機，ETtoday報導，納智捷公關回應，預計一個小時後重新開放，目前訂單已經超過5千張。

車友透過優先搶購可以獲得一系列優惠，除了能取得首批交車權外，還可獲得第一手開發日誌和最新通知消息、搶先試駕體驗、優先選購權、限量仕樣選擇權及抽限量大禮的機會。