美國亞利桑納州州長杜希訪問團今天拜會蔡英文總統表示，台積電將要在鳳凰城投資120億美元興建新的半導體工廠，預計會創造出2000個工作機會。目前當地已有數百位新招募員工正在台灣受訓，亞利桑納州也將來台設對外貿易辦事處，亞利桑納州支持台灣，非常期待未來能夠拓展更多可能的合作機會。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同接見杜希訪團，蔡英文表示，近期以來，美國各界都有許多重要的人士來到台灣訪問，這些頻繁互動，讓台美關係在各方面都更加的緊密。

她說，杜希在商界任職時就曾經來過台灣，非常歡迎這次以不同的身分再度來到台灣，杜希從商界跨入政壇後，堅定的支持台美友好關係，並且十分照顧亞利桑納州的台僑企業，對此她表達由衷的感謝。

蔡英文指出，杜希自從上任以來，就致力將亞利桑納州打造為半導體及新創產業重鎮，尤其是亞利桑納州本身具有卓越的創新生態體系，也吸引了許多重量級的國際企業前往投資。

2020年台積電也前往亞利桑納州鳳凰城，興建先進製程的半導體晶圓廠，她說，這是台美合作打造高科技供應鏈的指標性項目，能夠結合雙方的強項，為台美雙方帶來雙贏。

杜希昨天參加外貿協會主辦的美國商機日的活動，相信促成了許多進一步合作的契機。亞利桑納即將在台灣設立外貿辦事處，並已將這項計畫納入亞利桑納州的年度預算，她相信辦事處的設立將有助於加速推動雙方經貿合作的進展。

面對威權主義擴張以及後疫情時代的經濟挑戰，蔡英文強調，我們期待和美國攜手強化半導體及高科技領域和的合作，打造更安全、更具有韌性的供應鏈，共同產製民主晶片，維護所有的民主盟友的利益，並創造更大的繁榮。

她列舉台灣和亞利桑納州在國防安全和教育議題方面的合作關係表示，亞利桑納州是台灣F-16戰機飛官前往美國接受訓練的重要基地。我們也和亞利桑納州完成簽署高等教育合作瞭解備忘錄，相信未來台灣和亞利桑納州在教育、文化、經貿及科技等方面都會有更深入的合作，台灣和美國都會是繼續共同捍衛印太區域和平穩定重要的盟友。

杜希則表示，過去幾天以來，他率領來自亞利桑納州的經貿訪團和許多商界的領袖有很多的討論。這些商界領袖許多已經在亞歷桑納州有進行營運，而且也有許多準備要擴廠。

他說，亞利桑納州和台灣共享許多經濟方面的強項，尤其是在科技以及先進製造業，亞利桑納州以及台灣都是全球半導體的領導者，而且在這個產業裡面，我們的夥伴關係是最強健的。

杜希表示，5年前，他非常榮幸和台積電的領導團隊，在亞利桑納州首府鳳凰城會面，當時討論了非常多可能的合作機會，現在台積電要在鳳凰城投資120億美元來興建新的半導體工廠，會創造出2000個工作機會。

在亞利桑那州有數百位新招募的員工目前正在台灣進行受訓，準備要回到美國的工廠工作，台積電的一直以來的投資提升了亞利桑納州與台灣之間合作的可能性。一直以來致力於提升與台灣的關係。

上個月他簽署了一項法案，要支持在台設立亞利桑納州的對外貿易辦事處。他說，亞利桑納州活躍的商業生態，再加上台灣產業的創新能力，是我們雙方合作成功的致勝法則，希望未來可以持續拓展。

杜希強調，台灣和亞利桑那州之間的夥伴關係不只僅僅於商業合作而已，我們的夥伴關係是奠基於友誼以及信任，而且是累積了數十年。他再次來到台灣，就是要重申我們雙方都致力於守護我們的共享價值、友誼，以及推展我們的強項。「亞利桑納州支持台灣，而且我們非常期待未來能夠拓展更多可能的合作機會」。