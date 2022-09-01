台股開低走低，重挫逾250點。食品股由高價股鮮活-KY(1256)領跌，股價重挫4%以上，空方賣壓氣焰旺盛，興泰(1235)、福懋油(1225)跌幅在2~3.9%不等，統一(1216)及南僑(1702)也壓低整理，上市食品指數跌幅在1%以上。

南僑受大陸疫情反覆及未完全反應原物料大漲，7月獲利縮水，不過，隨著大宗物資黃小玉、棕櫚油價格回檔，南僑成本壓力將逐漸減輕，加上第4季進入傳統油脂旺季，下半年獲利表現可望回溫。南僑子公司南僑食品集團(上海)8月初決定投資4.8億元人民幣，於重慶設立全資子公司，除原本位在沿海地區的上海、廣州、天津等生產基地外，南僑新據點將成為布局大陸西部的生產基地，就近生產供貨，有利未來營運。

統一今日受到台股不振影響，盤中股價跌幅約1%左右。統一集團全新品牌「CupiCho」全球精品巧克力專門店，引進全球16個巧克力產區35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，為消費者打造幸福的饗宴。統一指出，CupiCho即將在9月2日開幕，將會有限時優惠，希望讓消費者體驗幸福的巧克力。

黑松上半年重返獲利軌道，第3季為飲料旺季，又有中元普渡檔期，法人對第3季營運表現樂觀以待。黑松目前酒類銷售占公司營收比重已超過4成，今年適逢金門酒廠創立70年，50度以上金高總代理商黑松特別以1952年第一款金門高粱酒為原型，推出「起家興業紀念酒」搶攻市場。