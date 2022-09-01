日系品牌UNIQLO受到不少人青睞，一名網友表示，日前到UNIQLO門市消費，聽到店內廣播說9月2日起不再提供消費者購物用紙袋，若有需要須付3元購買，讓他無法接受，質疑「現在連紙袋的錢都要收？」貼文曝光，有網友說日本早就不提供免費的購物袋了。

原PO近日於PTT八卦版表示，到UNIQLO買衣服聽到店內廣播，說9月2日起不再提供消費者免費的購物紙袋，若有需要，紙袋不分大小每個都是3元，他認為紙袋或塑膠袋本來都是免費，現在卻要向消費者收費，直呼「我嚇到吃手手，連紙袋的錢都要收？身為客家人中的客家人，我是絕對不能接受的」。

貼文引發網友熱議，「連紙袋都沒了是怎樣」、「台灣有台灣的玩法」、「只好拿別家的袋子，幫別家打廣告了」、「只能拿垃圾袋去裝了」、「台灣賣這麼貴還敢這樣啊？看來是嫌市占率太高」、「要花錢好歹給塑膠袋啊！至少用途更多，花錢買紙袋沒什麼用」。

留言中也有人說，「在日本買，紙袋也是要收費」、「日本也是收費」、「你連3元都花不起嗎？」、「客家中的客家會去UNIQLO？」、「紙袋你也可以做文章？」、「我進去UNIQLO都買2、3件而已，直接手拿」。

根據日媒《讀賣新聞》報導，UNIQLO和GU的母公司迅銷公司曾在2020年8月表示，2019年停止提供消費者免費的塑膠袋並改用紙袋，同年的9月，又再次宣布日本所有分店不再給免費紙袋，若有需要將收取10日圓，折合新台幣約2.19元。