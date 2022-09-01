浩子為《嗨！營業中》新夥伴之一。（好看娛樂提供）

庹宗康相當滿意莎莎的加入。（好看娛樂提供）

姚元浩（左起）、炎亞綸、鬼鬼、庹宗康接受新成員莎莎、浩子拜碼頭。（好看娛樂提供）

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》集結原班人馬庹宗康、炎亞綸、鬼鬼、姚元浩加入新成員浩子和莎莎，日前開始錄影工作；據悉，《嗨！營業中》製作規模大升級，繼續讓觀眾見證從無到有，內容保密到家更令人期待，就連炎亞綸都認為這次挑戰比任何一次都還要艱難跟誇張，「製作單位就是要挑戰我們的極限，連我現在回想起第一次錄影都因為太可怕而全身顫抖，當你們看到播出的時候，相信電視機前的大家，心中會浮現一個念頭就是：『天啊，怎麼可能！』。」

《嗨！營業中》有新氣象加入，庹宗康點名看好浩子和莎莎：「浩子很有責任心從他可以帶著全家周遊列國，都安排打點的很好可以看出他的組織邏輯能力很強，他也是開心果可以讓氣氛更歡樂。莎莎對美食有獨到的看法，希望能看她在團隊中發揮特殊技能。」回應康哥的誇獎浩子謙虛先拜碼頭說：「距離上次當工讀生是20年前，第一次去錄影，我一個人搭著高鐵，充滿惶恐跟疑惑。製作單位營造的非常實境，看到康哥、鬼鬼、元浩，我覺得真的來到一個職場，會認真的工作，希望大家能接受我」。莎莎則興奮說：「這次組合很奇幻，各種口味都有可以滿足大家，一家店從無到有加入每個人不同的意見，就像新生寶寶的誕生讓人充滿期待」。

記者問及第一次錄製後的心得？鬼鬼說：「之前多次淚崩，引爆情緒，這次開錄一回生二回熟，應該會哭得比較少，也會避免爭吵，畢竟家和萬事興，但是需要溝通的事情還是會講清楚，會用良性溝通，也藉此訓練自己的情商。」姚元浩回應：「之前在營業中每件事要親力親為，希望大家可以有擔當，製作單位非常保密，目前我們也還不知道要開什麼店，但是就是這種未知感，讓我充滿期待」。《嗨！營業中》10月1日起每周六晚間8點在台視首播。