經過多次教改，現在很多國字讀音都和過去教的不一樣，為此常引發爭議，一名女網友表示，就讀國小孩子的國語課本中，重創的「創」注音為「ㄔㄨㄤ」，她認為一般人會讀「ㄔㄨㄤˋ」，再加上自己學到的也是「ㄔㄨㄤˋ」，她崩潰地說「不知道要怎麼教孩子了」，圖文在網路上線，不少網友也直呼「我看了什麼！這不是唸四聲嗎？」

原PO昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上傳孩子國語課本的照片，指課本中重創的「創」注音為「ㄔㄨㄤ」，她說記得以前學校教的是唸「ㄔㄨㄤˋ」，不是「ㄔㄨㄤ」，她無奈地說，「才開學，當媽的我就遇到頭痛的事情，不知道要怎麼教孩子了」。

貼文引發網友議論，「我看了什麼！這不是唸四聲嗎」、「當我的小孩上小一時，我已認知到自己的不足，所以直接放棄自己教，幫小孩報名安親班」、「不要糾結，教育部改得開心就好」、「改了一堆東西有什麼意義」、「只要能過就好，讀什麼聲很重要嗎？」、「那你看到建構式數學，不就要昏倒」、「就越改越爛，讓小孩越來越笨」、「很早就改了，以前真的是『ㄔㄨㄤˋ』」。

原PO分享國小孩子的課本，發現重創的創與過去學到的讀音不一樣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

留言中也有不少人解釋，「我31歲，小時候就是一聲呀！跟受傷有關的，就是一聲『ㄔㄨㄤ』」，跟製造有關的，就是四聲『ㄔㄨㄤˋ』」、「跟傷害有關的唸一聲，跟製造有關的唸四聲」；也有人分享其他例子說「那你知道滑稽現在改唸做『ㄍㄨˇㄐㄧ』嗎？從來沒有人唸對，唸對別人也聽不懂的」、「蛤蜊唸『ㄍㄜˊㄌ一ˊ』是讓我最難受的部分」。