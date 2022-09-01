繪圖晶片設計巨頭輝達公司今天表示，美國官員要求公司停止向中國出口兩種用於人工智慧作業系統的高階運算晶片，此舉可能削弱中國企業執行圖像辨識等先進技術的能力。

這項出口禁令恐使輝達損失本季對中國的4億美元潛在銷售額。

路透社報導，輝達（Nvidia）盤後股價應聲下跌4%。輝達表示，受禁令影響的是用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，新的出口限制措施還可能干擾公司完成H100旗艦晶片的研發。

輝達競爭對手超微公司（Advanced Micro Devices）發言人表示，新的要求不准公司將旗下MI250人工智慧晶片出口到中國，但相信MI100晶片不會受到影響。超微說，公司不認為這項新規會對業務帶來重大衝擊。超微盤後股價下跌2%。

根據輝達說法，美國官員表示，新規將化解相關產品用於或轉用於中國「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」的風險。

報導提到，在台海緊張局勢加劇之際，此舉顯示美國加強力度打擊中國技術能力；輝達和幾乎所有其他主要晶片公司的晶片都在台灣製造。

倘若失去輝達和超微等美國企業的晶片，中國機構將無法經濟有效地執行用於圖像和語音辨識等許多任務的高階運算。

圖像辨識和自然語言處理在智慧型手機等消費者應用中很常見，諸如回應查詢和標記照片；此外還具有軍事用途，例如針對武器或基地搜索衛星圖像，以及出於情蒐目的過濾數位通信內容。

超微並未立即回應置評要求。

輝達表示，本季預定向中國銷售價值4億美元的受影響晶片，假如中國企業決定不向輝達購買替代產品，輝達恐損失這筆收益。輝達計劃申請豁免，但「無法保證」美國官員會批准。