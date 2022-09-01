張善政研究報告遭控抄襲 朱立倫酸：民進黨潑髒水有夠Low

國民黨主席朱立倫今天南下陪同台南市長參選人謝龍介完成登記參選，朱立倫高喊「台南改變，從謝龍介當選市長開始！」針對桃園市長參選人張善政遭指研究報告抄襲，朱說，從此事件可看到民進黨潑髒水有夠LOW，打完台大打宏碁，他說，民進黨這樣做會變成全世界的笑話。

朱立倫說，張善政當時任職宏碁期間的副總經理，沒有一塊錢進他的口袋，執行單位也是專案小組，張善政只是一個部門的負責人，民進黨現在硬要扯上張善政，「那就去告宏碁、打宏碁啊」，他相信宏碁會負責任地，針對整個研究報告說明清楚。

朱立倫說，他自己也擔任過首長這麼多年，很多地方政府研究報告、工作報告都會掛首長名字，既然民進黨要抓，那就把所有的桃園市政府的市長鄭文燦施政報告、工作報告、研究報告，都好好抓出來。

他說，一樣地，他也擔任過台北縣長、桃園縣長，這些報告也都掛他的名字，但執行單位當然是縣市政府，這些都可以去檢視，「但不必用這種角度，這會變成全世界的笑話。」