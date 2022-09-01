台灣《蘋果新聞網》因營運資金斷鏈，昨日起停止更新，編採團隊轉移至新加坡商人潘杰賢建立的《壹蘋新聞網》。對於傳出香港將派員清算台蘋，陸委會今（1）日表示，倘港方執意將惡法黑手伸入台灣，我相關機關將依法立即採取相關作為，阻止惡法之效力滲透來台

陸委會透過新聞稿表示，針對媒體報導港方指派之香港壹傳媒清算人擬委任我國內公司負責人進行香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司之清算及業務處理事宜，政府表達嚴正關切。

陸委會指出，香港壹傳媒高層於去年分別遭受拘捕清算，主要是源自於《香港國安法》此一惡法。而港方依此惡法所為之相關判決或作為，依據港澳條例第42條及民事訴訟法第402條等相關規定，顯有悖我國之公共秩序或善良風俗，且迄未經我方法院裁定同意，依法應不認其效力。任何行為如屬香港清盤令在台效力之延伸，依法無效。

陸委會強調，倘港方執意將惡法黑手伸入台灣，我相關機關將依法立即採取相關作為，阻止惡法之效力滲透來台；本會亦正告相關國人不應配合執行惡法，以免觸犯我國法律。