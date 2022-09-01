是元介（左起）、黃沐妍、王仁甫、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、王心恬、顏佑庭。（中視提供）

是元介躲到草叢超隱密。（中視提供）

顏佑庭投不進乒乓球被虧運氣不好。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（4日）推出「九飢民一個都不能少合作賽」，邀來王心恬、顏佑庭、黃沐妍、是元介等與主持群一同合作，錄影當天正好是每年的「國際懶惰日」，眾藝人刻意一臉懶洋洋，王仁甫笑說：「為了響應懶惰日，我們今天就懶惰吧」，為激勵藝人鬥志，製作單位特別設計獎金累積制度，只要「九飢民」同心協力，在每關指定時間內完成任務，就能累積獎金。

第一關「攝影機鬼抓人」，眾藝人先躲起來，只要被攝影機的畫面捕捉到就淘汰，為了完美隱藏，眾藝人各出奇招，是元介看到路旁的草叢就直接鑽入；顏佑庭看到地上枯葉堆也不假思索蓋住身體；王仁甫則是看到小窗索性爬進去，敬業程度連製單都讚嘆：「也太犧牲了吧！」手長腳長的王心恬縮在縫隙，躲到腳都麻掉，甚至一不小心跌倒摔傷，後來，錄影過程王心恬的手機響，王仁甫則開玩笑說：「請問有紅酒燉牛肉嗎？」孫協志也打趣問：「那他知道妳受傷了嗎？」讓王心恬一臉嬌羞。

本集《飢餓》也到新竹縣鳳崎落日古道拍攝，眾星要在限時內挑戰遊戲並走完步道，顏佑庭玩丟兵乓球很認真，卻被王仁甫點出關鍵，「佑庭是不是一直都運氣不是很好？但實力很夠。」讓顏佑庭一聽也不自覺嘆氣；是元介則分享來《飢餓》的心得：「我來飢餓第3次，覺得除了體力外，運氣很重要」，體力耗盡的眾人還被製作單位要求背水負重下山，平常有在運動訓練的黃沐妍展現超強肌耐力，令男藝人自嘆不如。精彩內容都在本周日（4日）晚間8點中視《飢餓遊戲》。