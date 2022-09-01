秋日是葡萄豐收與葡萄酒釀造的季節，寒舍餐旅集團宣布，旗下寒居酒店「BeGood」與台北喜來登「安東廳」攜手歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育中心CLUBalogue以及義大利酒王官方公會Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero合作，由義大利官方籌集來自上百家的歷史知名酒莊、逾三百款不同義大利酒王特級葡萄園的巴洛羅紅酒空運來台，於10月14日起舉辦共16場評飲盛宴，搭配限定套餐，每套3,580元，每場皆可品飲7款以上，市價5至9萬的頂級義大利酒王酒后，有機會品飲價值約16,000元的「「Vietti：Barolo DOCG, Rocche di Castiglione 2016」，以及價值約16,000元的「Gaja：Barolo DOCG, Sperss 2016」的頂級美酒，且每場酒款皆不重複，即日起開放預訂。

「義大利酒王餐宴」於10月14日至11月5日每週五、六於BeGood搶先登場，由撰寫官方葡萄酒字典《義大利酒王指南 Barolo Library》與官方地圖《133 CRu Etna Wine Map》的國際酒評家黃筱雯Xiaowen Huang挑選來自不同莊園、不同特級葡萄園、不同釀酒師的百款義大利酒王Barolo D.O.C.G.和酒后Barbaresco D.O.C.G.，並親臨現場介紹義大利酒王酒后品飲文化與官方特級葡萄園的區別，賓客可選擇以盲飲方式品飲價值非凡的巴洛羅紅酒。

寒居酒店「BeGood」餐廳顧問林明建特別為本次餐酒宴設計一套地中海風格的限定套餐，每套3,580元。台北喜來登安東廳多年深耕頂級牛排市場，本次將於11月11日至12月03日期間，每週五、週六推出七道式頂級餐酒饗宴，每套3,580元。

義大利酒王酒后的特色是愈陳愈香、愈醒愈迷人，根據官方法規，上市前最少要在橡木桶中陳釀3.5年，頂級的Barolo Riserva （特級陳年酒王）至少陳釀5年甚而10年。

義大利西北部皮爾蒙特省（Piemonte）是世界著名的葡萄酒產地之一，當地以義大利酒王巴洛羅紅酒（Barolo D.O.C.G.）和義大利酒后巴爾芭萊斯克紅酒 （Barbaresco D.O.C.G.）國際知名。酒王產區涵蓋11個小城鎮，包括位於最北部的維杜農村（Verduno）、西北邊以甜美口感著稱的拉莫拿村（La Morra）、與酒同名的巴洛羅村（Barolo）、西南邊高冷風的諾維羅村（Novello）、中北傳統的卡斯蒂尤內法列多村 （Castiglione Falletto）、中南邊口感較強勁的蒙福爾地達爾巴（Monforte d'Alba）、以及東邊狹長的薩拉倫加達爾巴村（Serralunga d'Alba）等，總計超過300家葡萄酒莊匯集。各家酒莊種植相同義大利國王御用的「內比奧羅葡萄（Nebbiolo Grapes）」，因葡萄來自不同風土（Terroir）的特級葡萄園，且各酒莊釀酒哲學不同，因此各家酒王滋味亦不同。

巴洛羅紅酒產區範圍小、然酒莊多，遵循傳統、然多元哲學而爭相鬥豔的釀酒文化，加上官方嚴格限制每公頃最高產量與陳年規範，使得巴洛羅紅酒成為最難購入的義大利酒款之一。該產區於1966年成為DOC產區、1980年升格為保證法定產區（D.O.C.G.）、2010年進一步規範了所有特級葡萄園（MeGA）的範圍。加上官方嚴格規範、產量稀少，使其出產的葡萄酒於品質、聲望及價格皆年年昇漲，在國際葡萄市場中公認為繼法國勃根地紅酒後、最具增值與收藏價值的酒款，也因此被稱為「義大利勃根地」。

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