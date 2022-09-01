「天使日記」是由黃宥凱所創作，宥凱是一位天生畫家，繪畫是他所愛所樂。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

「犀牛是牛嗎？」是由曾博笙所創作。曾博笙有著非常單純的心智，不擅與人互動，且經常坐不住，唯有畫畫或玩陶土時能安靜、專注且愉悅。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

知名的「2022帕拉亞特東京第九屆國際交流畫展(2022 PARAART TOKYO international exchange exhibition）」，於1日在日本東京藝術劇場揭幕，其中「高雄市原生藝術育成中心」3位特教生作品獲選，拿下國內3個參展代表權，代表台灣在日本東京藝術劇場參展，讓台灣特教藝術在國際上被看見。

「帕拉亞特PARAART」由日本慈善協會在1966年成立，致力讓身障者透過藝術及文化與國際進行交流，每個參與國家最多5件作品參賽。台灣經過藝術專業委員討論並進行3輪審查，決選出5件作品，高雄市由力政文所創作的「文字創作-楠梓特殊學校校歌」、黃宥凱所創作的「天使日記」與曾博笙創作的「犀牛是牛嗎？」3件作品由楠梓特殊學校畢業生，目前於高雄市原生藝術育成中心接受培訓的3名學員獲選，

高雄市教育局2019年12月2日於楠梓特殊學校成立高雄市原生藝術育成中心，目標以培訓原生藝術人才為宗旨，由高雄市府與楠梓特殊學校長期努力，藉由連續多年舉辦特殊教育藝術聯展競賽，奠基令人驕傲的磐石，增加特教生就業機會。

教育局以行動表達對原生藝術中心學員的支持、關懷及鼓勵，2020年經授權以畢業生高進宇「環頸雉的生態世界」作品製作一卡通進行推廣，目前亦持續以學員作品製作宣導品進行推廣。原生藝術育成中心目前亦與薛伯輝基金會合作，致力於推動社區共融，以「藝術」為主題，採「共融」為形式，將藝術創作與欣賞的邊界延展開放，獲得社區的認同與接納。