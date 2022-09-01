據經濟部公布外銷訂單已全數下滑，而勞動部今天公布無薪假（減班休息）統計指出，本周共增19家、142人，除了繼續實施外，還有部分製造業反映因訂單、原物料等關係，因而實施無薪假，勞動部官員表示，實施的事業單位沒有集中在特定的產業上，仍要長期關注減班休息。

據統計指出，至今全台仍有2990個事業單位、1萬9892人實施無薪假，仍以旅行社為主的支援服務業為主，有1529家、9132人實施，住宿及餐飲業有3626人實施，製造業也有2299人實施。

勞動部條件司副司長王金蓉說，本周增加多為繼續實施，至於新實施則為製造業為主，如某汽車零組件工廠共有20多人實施，原因為訂單有減少、原物料短缺等，也有某電子零組件的溫度控制工廠及馬達控制系統工廠也分別實施20多人，也都反映訂單減少有實施必要。

外界關切是否會有製造業無薪假浪潮，王金蓉表示，雖然此次製造業有增加，有新增的人數規模沒有到很大，且未集中在特定的產業中，仍要長期關注減班休息實施情況，也會跟經濟部保持聯繫，把資訊給經濟部、瞭解事業單位情況。