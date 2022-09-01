謝福弘提出10大幸福建設的縣政藍圖。（李京昇攝）

謝福弘與支持者們在登記前造勢。（李京昇攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘1日上午10點半，在前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻、立委陳超明、徐志榮等人陪同下前往登記參選，並提出10大幸福建設的縣政藍圖，謝福弘說，他的聲勢越來越好，雖然起步較晚，但希望各位當他分身，為他拉票贏得年底選戰。

謝福弘說 ，今天在沒有動員情況，來自全縣18鄉鎮市的支持者們，都自動自發來這裡支持跟鼓勵他，讓他內心非常感動，從被提名2個月以來，一步一腳印爭取認同，這麼快獲得鄉親認同，從最早不認識他到現在支持他，他由衷感謝。

謝福弘表示，他知道自己起步較晚，但希望各位當他的分身，當他雙腳替他多走幾步路深耕苗栗各鄉鎮，也當他的雙手為他多拉幾張票，相信年底一定可以贏得勝選。

傅學鵬說，選舉就像選媳婦女婿，他認識謝福弘10幾年，謝擔任水利會長時盡忠職守，有很好行政資歷，而且為人非常善良，要投給好人、善良的人，希望家一起努力。劉政鴻表示，這次選舉一定要為藍軍打贏，讓大家一起前進縣府，懇請大家支持謝福弘。

徐志榮說，誰是正藍軍相信大家都知道，因為可以拿黨旗的人就是黨提名的參選人，千言萬語就只有一句，年底一起支持謝福弘。陳超明表示，謝福弘登記參選後，就是開始起跑的時候，雖然起步比較晚，但相信大家當謝的助選員，定能打一個漂亮聖戰。

謝福弘今天登記除2前縣長、2立委到場，還有2、300名支持者聲援，苗栗市長邱鎮軍、公館鄉長曾美露、後龍鎮長朱秋隆、縣議員鄭秋風、鄭聚然等人也到場為謝福弘站台。