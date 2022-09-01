目前全國門牌地址多達1千多萬筆，但同一個地址，往往會因登記格式的不同，而出現比對困難的問題。為此，內政部在不影響現行地址的前提下，今起推行「地址單一識別碼」，將所有門牌地址，以「7＋1碼」的方式建立獨一無二的識別碼，現階段先開放公部門申請，未來再進一步推廣至民間。預料將有利於防救災、建物管理等不同資料庫的整合運用。

內政部今表示，目前行政部門資料庫對於地址保存的格式不一，例如，部分機關紀載「5之1號」，有的機關則記載「5號之1」；又或是存有描述方式不同的狀況，例如「徐州路5號9樓」，有的機關則記載「徐州路5號910室」；又或者是別字、近似字、罕見字，例如「公『館』」或「公『舘』」，都造成字串比對作業沉重負擔。

內政部進一步指出，各機關進行比對作業時，不僅有重工問題，採用的演算方法不同，也造成後續比對結果的不同，帶來很大困擾，因而有必要建立以簡易數字及字母組成的地址編碼，做為各資料庫溝通的橋樑。

內政部強調，地址編碼為空間資料數位轉型關鍵的一步，接下來將推廣各機關資料庫內部引用7＋1碼的「地址識別碼」，讓這些具有識別碼的地址，可與其他資料集串接，將複雜之地址比對流程，簡化為簡易的英數字資料比對，讓各資料庫能夠快速且有效率的整合。

在實務功能部份，在導入「地址識別碼」後，將有助快速建立需求導向的資料分析決策模式，例如藉由消防、建物資料的串接，可精準投入救災人力及設備，提高救災效率；或是將建物從興建到拆除等各階段歷程整合在一起，強化建物的管理，以保障民眾的居住安全。

對於「地址識別碼」的開放使用範圍，內政部表示，會由內政部各機關先行應用，再加速推廣至各部會、地方政府及公營企業。長期來看，計畫推廣到大型民營企業與民間應用。

內政部強調，地址編碼僅供各系統內部資料串聯運用，不會改變現行門牌地址的呈現，民眾不用擔心會對現行地址造成影響。