61歲美國影后茱莉安摩爾（Julianne Moore），出道時憑著亮麗外表與空靈氣質受到眾人矚目，2014年更憑著精湛又自然的演技，以電影《寂寞星圖》在坎城影展封后，接著又在金像獎及各大影展中奪下最佳女主角獎，因此星路大開紅遍國際。近日受邀出席「第79屆威尼斯影展」的她，一踏上紅毯就以火辣的透視裝吸引目光，成功成為眾人矚目的焦點。

「第79屆威尼斯影展」於當地時間8月31日至9月10日於義大利威尼斯麗都島盛大展開，開幕現場就吸引性感超模亞歷桑德拉（Alessandra Ambrosio）、芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）與男友迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）及男星亞當崔佛（Adam Driver）等人前往共襄盛舉。而此次擔任評審團主席的資深女星茱莉安摩爾也在開幕第一天就抵達會場。

只見茱莉安摩爾出席紅毯時，一現身就穿著一襲以亮片蔥花設計成煙火造型的黑色深V透視禮服，搭配同款式長版斗篷，使她的飽滿美胸若隱若現，加上強光一閃，纖細又白皙的美腿也立即呼之欲出，展現優雅又性感的一面，立即吸引全場目光。

網友看到茱莉安摩爾罕見的火辣造型，也紛紛表示：「哇~女王駕到」、「這身戰袍厲害」、「天哪」、「漂亮」、「美到發光」、「身材保持得真不錯」、「阿姨~我不想努力了」、「阿姨這次真的拚了」意外引發話題。