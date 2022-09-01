台北市長候選人黃珊珊1日舉辦第一場政策發表記者會，以「首都進化雙軸線」為主題，延伸柯市府的東、西門戶計畫提出2大優化，也推出南北4大公園建設，包含木柵的南方公園、關渡及社子島的台北亞運主題公園、北投站前弧形公園以及拆除圓山花博爭艷館後興建台北未來館的大型首都中央公園等政策，期望以硬體建設讓台北城市再造。

黃珊珊今日於競選總部舉辦政見發表會，強調雙軸線以延續市長柯文哲的東、西區門戶計畫，向西延伸出河岸雙星ROD(河岸導向都市再發展策略)——「艋大大計畫」，沿岸老宅進行都更，除基礎容積50％的獎勵外，再增加策略性的容積獎勵50％，比照TOD的方式，達到最高兩倍的容積獎勵。往東則持續鋪設「忠孝東路漫步道」，借鏡巴黎香榭大道，全面更新擴寬人行道。

南北軸線部分，往北以TOD(大眾運輸導向發展)概念，再打造「光鏈大道」，除有綠廊道外，也會打通圓山及劍潭站之間的瓶頸，建造跨基隆河的人行陸橋，讓民眾可以一路從台北車站漫步至劍潭。而另在關渡平原、社子島，則是透過申辦2038亞運會，將創建「台北亞運主題公園」。

往南則有「城南羅斯福計畫」及「南方公園計畫」，從中正紀念堂經古亭、公館沿著羅斯福路一段至四段的帶狀區域，希望能打造人文藝術文化鎮，作為台北文藝復興的起始象徵地。

而南方公園計畫則是結合文山森林公園、動物園、貓空重新打造，並將研擬開放「夜間動物園」與調整貓空纜車的營運時間，讓南方公園24小時都有不同的樂趣。

至於雙軸線的中心點圓山站，則會將已老舊不堪使用的花博爭艷館拆除，並興建具有會展、新創、博物館功能的「台北未來館」。另結合周邊的花博公園、美術館、圓山遺址、大佳河濱公園及周邊地帶，構建全新的「首都中央公園」。