今年鬼月房市在多重利空影響下，市況降至今年最低點，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年8月分數為45.7分，雖然對應燈號雖仍維持綠燈，且已經「連13綠」，但分數較7月大減6.1分，主因是推案量與市況同步走低所致。風向球六大構成項目呈現「五降、一升」，預售屋推案量、新成屋戶數、待售住宅建案數量、來客組數、成交組數等五項分數下跌，僅議價率一項分數上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年鬼月房市可謂「先天體質不良加後天失調」，多重利空影響之下，市況降至今年最低點，接下來928檔期一旦爆量，需特別注意買氣能否回升、新增供給能否順利消化，否則推案爆量反易成危機。

何世昌認為，目前新建案市場賣方最大優勢，在於賣壓並不大，因此即使市況不佳，還可以任性漲價；唯需注意線上待售住宅建案數是否會持續成長，假如數量越積越多、賣壓不斷增加，那未來需擔心賣壓可能成為壓垮房價的重要因子。

由於民俗月與新開賣建案減少等因素影響，8月市況明顯走緩，北台灣新建案市場人氣、買氣雙降，購屋族心態更為觀望。在市況方面，風向球追蹤的指標案8月來客組數降至22組／週，比7月(28.3組／週)驟減6.3組／週，另，8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.2組，較7月(2.6組／週)下降約0.4組／週。

受到買氣吹起冷風，建案銷售速度變慢，加上進入市場銷售的重推案增加，8月線上待售的住宅建案數升至約1,024個，因此單項分數下跌。雖然建案銷售明顯減速，但建商調漲價格的趨勢依然不變，8月北台灣建案平均議價率續降至約10.49％，比7月減少0.27個百分點，單項分數再往上走高。