全台會員點數經營平台龍頭業者HAPPY GO宣示邁入永續環保元年並推動「改變多一些 快樂多一點」的永續倡議行動，將發行以永續環保為主題創作的限量NFT（非同質化代幣），鼓勵卡友下載HAPPY GO App並綁定財政部發票手機條碼，一起減碳多一點響應發票無紙化，將有機會獲得免費空投的限量NFT。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO坐擁千萬會員卡友，除持續經營會員點數市場之外，也期許能發揮企業影響力，邀請卡友和公益夥伴以及合作特約店家通路一起關注永續環保議題。

透過發行NFT的計畫將永續環保與公益結合，力邀長期的公益夥伴唐氏症基金會一起加入倡議行動，由唐氏症基金會服務之唐氏症及身心障礙青年們親自創作十幅畫作，一筆一畫描繪出他們眼中的地球永續與環保，並鑄造成100枚獨一無二的限量版NFT，將免費空投贈送給力挺減碳以行動支持雲端發票綁定的卡友作為永久又獨特的紀念。

而唐氏症基金會也宣布同步響應節能減碳理念，在唐氏症旗下54個據點中皆可掃描QR CODE綁定雲端發票進行捐贈，和HAPPY GO一同站出來鼓勵消費者減碳愛地球，還能兼做愛心。

HAPPY GO本次特別邀請唐氏症及身心障礙青年們描繪10幅永續環保作品，分別都象徵不同愛地球的方式，例如：創意海底世界的「尼莫」作品理念是希望已經被污染的海洋能回到過去清澈的模樣；可愛又充滿鮮豔色彩的「環保」作品理念是將塑膠袋擬人化為不願讓地球生病的塑料製品，希望大家可以隨身攜帶環保袋減少塑膠造成的環境汙染；還有最具特色的「豹」作品理念則是象徵保育類動物生活的空間已被破壞，希望不要再傷害動物們的棲息地，每一幅作品都擁有不同的創作生命力。

HAPPY GO鼓勵卡友加入「減碳多一點」永續環保愛地球行列，即日起至九月底前，下載HAPPY GO App綁定財政部發票手機條碼，就有機會獲得HAPPY GO限量發行100份NFT，並完成NFT錢包申請註冊，填寫完整報名表單即可參與抽限量100份NFT活動，10／7（五）將公布獲得NFT持有者名單。