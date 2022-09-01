年底九合一選舉引發各界關注，港媒評論表示，民進黨被很多人認為桃園市、基隆市、新竹市難守，黨內最近更傳出「只要拿下台北市長就不算輸」，此說法恐是身兼黨主席的總統蔡英文之「低標防線」，代表只要能拿下台北市，就算失去其他執政縣市，她仍不用辭黨主席負責，也顯示選後綠營將掀起一場奪權之戰。

香港媒體《中評社》昨日（8月31日）評論指出，目前全台22縣市，民進黨有7個縣市執政，該黨前主席許信良日前受訪直言，目前態勢來看要保住基隆、桃園、新竹並不容易，而按照過去慣例，只要選輸黨主席就是要下台。

該評論稱，近期有綠營派系人士提到「只要拿下台北市長就不算輸」，這應是在為蔡英文下台設防線，從此消息可預期，之後輔選資源很可能大量集中在民進黨台北市候選人陳時中身上，而喊出這個說法的派系，可能是要讓蔡更賣力挺陳。

對此，評論分析，陳時中之前到同志酒吧學調酒，還舉辦粉紅色姊妹派對拉攏婦女票，就是要凝聚綠營在台北市基本盤。雖然年輕選民與同志選民多支持民進黨，但陳時中的動作可有效凝聚支持者，把支持化為行動力，讓台北市這局更有利；只要能把陳送上台北市長位置，就能保住蔡英文的黨主席之位。