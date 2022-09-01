童星出身的楊小黎近日在納豆（林郁智）主持的鏡電視《誰來演戲》暢談心路歷程，自曝小時候被同學霸凌的悲慘往事，她坦言過去很痛恨「童星」身分，「小童星有個光環，會有人很喜歡你、圍繞著你，也會有人就是討厭你，所以當時的價值觀很混亂，不知道該如何與人相處。」

她說，即使國中時暫停拍戲，還是在學校被同學們言語霸凌，更被稱為「過氣的童星」，一旁的納豆哭笑不得驚呼：「12歲就被說過氣！」事後回想這些往事，楊小黎自認心臟很強壯，「我當時只有一個目標，就是把書唸好」。

納豆（左）與楊小黎開心合影。（鏡電視提供）

現在，楊小黎縱橫影歌視三棲，不僅拍戲一把罩，獲電視金鐘獎戲劇節目女配角殊榮，主持節目也獲提名，演藝事業上大放異彩的楊小黎，已經能將「童星」視為一個禮物。除了工作表現出色，她還是是配音天后，從國中就開始練習聲音表情為廣告配音，更曾經參與電影《哈利波特》中「妙麗」的中文配音。納豆忍不住要楊小黎現場來一段，只見楊小黎一秒變「妙麗」，豐富的聲音搭配表情讓納豆驚呼道：「妳人明明就坐在我面前，但講起妙麗的台詞時，我好像看到另一個人！」

多才多藝的楊小黎，同時還是個學霸，她畢業於政治大學廣播電視學系、外交學系雙主修，後來還在拍戲之餘，同步考取難度極高的英語口譯證照；凡事都很認真的她，在演藝工作上也是如此，原本完全不會客語的她，為了演出客家劇場《台北歌手》，用2個月時間苦練客語，「有一次我帶著耳機在公車上練台詞，不小心講得太大聲了，還被一旁的媽媽巴了頭」，納豆笑說：「連媽媽都走火入魔就對了」，而楊小黎最終以這部戲拿下金鐘獎戲劇節目最佳女配角，並對自己信心喊話「我是一個真正的演員」。鏡新聞藝文節目《誰來演戲》於每周六晚間10點30分於MOD 508台及YouTube播出。