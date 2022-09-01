解放軍東部戰區在台灣周邊進行反潛軍演

美國維吉尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）根據中國資料庫所做出的報告顯示，解放軍可能如何對台發動任何攻擊。而攻擊的重點，在於對全球半導體產業至關重要的海底電纜。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，報告推斷，解放軍對台灣的任何攻擊，都可能讓美國和全球經濟付出慘重代價，尤其是因貨櫃運輸中斷和海底電纜切斷所造成的損失。報告說，這些電纜承載了全球各大洲之間高達 99% 的網路流量。

身為報告顧問，也為美國國務院和聯合國提供干預和危機管理建議的布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員瓊斯（Bruce Jones）說，近幾年來，他的看法是台海很可能，而不只是可能爆發危機。他指出，那可能不會全面進攻，而對海底電纜的威脅不一而足。不過，他也說，要是中方切斷這些電纜，自身也要付出代價。

然而，瓊斯強調，綜觀歷史，北京願意為戰略目標付出代價。

而在中方資料庫新發現的294,100筆條目中，也包括了海纜登陸站，而它們只有最低限度的保護，很容易遭攻擊。新風箏數據實驗室（New Kite Data Labs）取得的資訊涵蓋了台灣可能的目標，經濟樞紐和軍事基地，還有它們的經緯度，郵寄地址及電話號碼等。

報告說，解放軍似乎為攻台有廣泛的規劃，「我們對開源數據的分析揭露了中國的戰略興趣點。」而這些中方數據的確切來源並不清楚，但它們的範圍和資訊詳細的程度顯示，軍方或情報單位扮演了某種角色。