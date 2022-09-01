歷經短期的走軟之後，高雄和台南的南台灣二都，今年8月買賣移轉棟數，雙雙回溫，高雄8月移轉棟數為2,925棟，年月雙增，月增9.1％，年增為11.9％，累計今年1至8月，總移轉棟數為2萬6,323棟，為2016年房地合一上路後次高紀錄；而台南8月移轉棟數為2,017棟，同樣年月雙增，月增9.9％，年增7.6％，今年8月也是台南歷年來8月份，首度突破2千棟，堪稱史上最佳8月，累計今年1至8月，總移轉棟數為1萬6,354棟，也是史上次高紀錄。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮1日表示，目前台南和高雄房市景氣，仍受房價上揚、通膨升息因素影響，民眾雖有看屋意願，但，屋主對價格讓利有限，價格認知難以取得共識，相對影響買氣趨緩。

她說，目前多數購屋族採取「以不動，應萬變」的態度，靜觀局勢變化，買氣何時回流仍待觀察，不過，建議購屋族仍可多方賞屋、比價，持續關注與掌握市場變化，有利於未來購屋進場。

台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，高雄8月買賣移轉棟數前三大行政區，表現全部年月雙增，鳳山區以435棟蟬聯全市之冠，月增0.9％、年增3.6％，台積電議題熱區楠梓區，再度展現實力，8月以368棟居次，月增23.5％，年增30％，三民區則以346棟位居第三，月增12％，年增5.5％。

吳泓億指出，高雄目前房價處於高點，民眾對未來房價下修，仍有期待，因此，多採取觀望心態，不過，仍有不少自住客群，索性放寬購屋條件，像是拉高屋齡範圍、捨大樓買公寓等，積極進場尋求更符合預算的物件，以利及早成家，像公寓4、5樓翻新物件，總價約4至5百萬元可入手，就頗受年輕購屋族青睞，部分利多熱區剛需有撐，也讓8月高雄表現回溫，而去年8月高雄移轉量基期較低，也是今年8月年漲明顯因素之一。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，台南8月買賣移轉棟數前三大行政區，安南區再以390棟居全市之冠，月增12.7％、年增20.7％，為前三名中唯一年月雙增的行政區，其次為永康區，以241棟居次，月減2.8％，年減12％，安平區則以186棟位居第三，月增14.1％，年減4.1％，值得注意的是，8月新市區及善化區移轉棟數均破百棟，其中，新市區以134棟，月增高達482.6％，年增達318.8％。

盧柏光指出，8月台南移轉棟數表現回升，主要受部分熱區的交屋潮帶動，包括安南區有約200戶交屋，另外，南科一級購屋熱區善化及新市區，受建商持續推案發展熱絡，包括新和重劃區有不少首購宅，像是「新地堡」等預售新案陸續完工，8月也有破百戶新屋移轉，拉抬整體漲幅表現。