羅晉(左起)和孫儷在劇裡爭鋒相對，戲外相處融洽。(中天娛樂台提供)

羅晉飾演「佛系店長」徐文昌。(中天娛樂台提供)

羅晉為了拍《安家》特別去學習廚藝。(中天娛樂台提供)

由孫儷、羅晉主演的《安家》，2人首次合作，戲裡針鋒相對，戲外感情融洽，羅晉爆料孫儷會帶一根擀麵棍到劇組，「原以為讀個劇本，一邊包個餃子，日子過得挺好的，我說超哥(鄧超)挺幸福的」，結果孫儷是拿擀麵棍來按摩。

羅晉對孫儷的印象，是之前她演《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》裡頭霸氣娘娘的角色，相處過後發現孫儷跟螢幕形象差別很大，是一個很細心、很有意思的人，更透露孫儷是一個非常養生的人，「室外三十多度，她竟然可以不開空調。」而孫儷也爆料羅晉對名牌包超熟，有一次我們拍戲聊到買包，他對包的認識比我還熟，一定平時特別寵愛老婆，才會有這樣的結果。」

一直以來羅晉的暖男形象深植人心，在劇中也飾演「佛系店長」徐文昌，大家都稱呼他為「徐姑姑」，對於下屬和藹可親，更時常幫左鄰右舍照顧小孩、寵物以及簽收快遞，對所有人來說是不可或缺的存在。當面對從總部空降要取代他位置的房似錦(孫儷飾)，他依舊不擔心，並且友善待之。

現實生活中羅晉跟老婆唐嫣相當恩愛，在《安家》也是對老婆張乘乘疼愛有加，因當地房產有限購政策，所以張乘乘提出把房子過戶到自己名下並且假離婚，讓徐文昌可以再買一套房時，徐文昌毫不猶豫就答應。

沒想到離婚後，發現老婆出軌小鮮肉，而張乘乘被抓包後，卻說自己是激情犯錯，更說出經典外遇金句：「我不過是犯了天下男人都犯的錯，只是我是個女人」，這句話讓所有觀眾氣炸，而面對老婆的背叛，徐文昌只是自己在外租房子搬出去，並沒有向張乘乘要回自己的財產。

羅晉在劇中廚藝也相當精湛，為了準備角色，他私下也拜師學廚：「為了拍《安家》，特別拜了個廚師老師，我的刀工，包括切土豆絲、切薑片，那真的是切的前無古人，後無來者，在拍《安家》之前，我做的東西不能看但是好吃。」拍完戲後他廚藝則大有進步。

《安家》每週一至週五晚間10點中天娛樂台。