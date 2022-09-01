歷經6年延宕，台北大巨蛋防火避難審查持續卡關。國民黨今批，民進黨政府為選舉，讓改建後新竹棒球場草率開打，卻對大巨蛋公安標準無限上綱，致台北市日損4100萬元；提醒台北市民福祉在政黨利益之上，民進黨不要再打壓台北市。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，內政部營建署對大巨蛋煙控審查會，第一次審查有9項缺失、第二次6項、第三次卻暴增至61項，第四次更達80項，愈審查意見愈多，第四次煙控審查委員還從7人變14人，對大巨蛋過關刻意刁難。

練鴻慶認為，營建署的做法就是要確保台北大巨蛋不會在柯文哲任內完工、啟用，是為了民進黨台北市長參選人陳時中選舉繼續卡蛋。對內政部次長花敬群稱別期待內政部對大巨蛋審查放水，練反問，所以前兩次煙控審查是在放水？

練鴻慶也提到，遠雄在前台北市長馬英九主政時代取得台北大巨蛋優先申請人資格，當時想換協力廠商遭馬市府駁回，卻獲行政院公共工程委員會力挺、撤銷駁回，當時工程會主委就是現任主委吳澤成，讓馬市府最後只能跟遠雄簽約。

國民黨副發言人林杏兒表示，大巨蛋原本預計2016年6月完工，卻至今難產，以土地市值保守估計3000億元、一年5％產值估算，閒置一年機會成本就要150億元，等於台北市日損4100萬元機會成本。

林杏兒也提到，前台北市副市長黃珊珊稱台北市長柯文哲讓大巨蛋停工5年，是要重新議約爭取分潤，最後爭取到一年可讓台北市增加6000萬元分潤，但對比閒置這幾年下來台北市損失的機會成本已達750億元，加減間終究是賠本生意。

國民黨文傳會副主委何志勇表示，1991年中華職棒球迷在當時的台北棒球場高喊「我們要巨蛋」，但台北大巨蛋卻至今孵不出來；對大巨蛋案發展柯文哲自作自受，但也呼籲民進黨不應再卡蛋。

何志勇批評，民進黨讓改建缺失百出的新竹棒球場卻讓他草率開打，只為了讓民進黨市長參選人選舉造勢，卻對大巨蛋公共安全標準無限上綱。練鴻慶呼籲，台北市民福祉應在政黨利益之上，民進黨政府不要再打壓台北市、卡蛋。