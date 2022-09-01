今天是9月1日記者節，蔡英文總統今天表示，這幾年，台灣經歷疫情挑戰並獲得民主盟友支持；中國軍演期間展現守護主權的堅定立場，這一切都有賴於國內外的記者，努力把台灣的故事寫下來，用最快的速度，傳遞到世界各個角落。她感謝記者的辛勞，讓台灣的資訊更透明，也讓我們的民主更有韌性！

蔡英文今天在臉書向所有在專業上努力付出的記者，致上最高的敬意。「謝謝所有記者朋友，在新聞最前線，提供社會大眾及時的訊息！」

她說，媒體是一份辛苦又熱血的工作，耗腦力也耗體力。從她投入政治工作開始，就有許多媒體朋友跟著她跑新聞。一直以來，每次她出席活動，就會看到記者早早在現場「stand by」，等她一出現，大家就全神貫注打字紀錄、收音拍照。

有時候場地狹小，大家要挨在一起，不論是蹲著、站著或是坐著，要克服現場的環境限制；攝影記者也常常會現場指揮，要看左邊或看右邊。「我知道，為了報導第一手的消息、拍到最好的照片，大家認真又敬業。」

蔡英文指出，記者採訪新聞，衝現場，是大家工作的日常。這兩年多來，受到疫情影響，很多時候無法和新聞對象面對面，造成工作上許多不便。不過，媒體朋友不畏辛勞，克服困難，為社會大眾提供最即時、最正確的新聞，她要跟每一位在專業上努力付出的記者朋友說一聲，辛苦了。

這幾年，台灣經歷一波又一波的疫情挑戰，並且獲得民主盟友的支持；我們也在中國軍演期間，展現了守護主權的堅定立場，她認為，這一切都有賴於國內外的記者朋友，努力把台灣的故事寫下來，用最快的速度，傳遞到世界各個角落。「在記者節這天，我要謝謝記者朋友的辛勞，讓台灣的資訊更透明，也讓我們的民主更有韌性！」