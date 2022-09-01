台北市長選戰三腳督局面底定，有媒體人分析，民進黨參選人陳時中將成「姚文智第二」，今年選戰將重演2018年情勢，最後民進黨恐發生「棄陳保珊」的狀況。對此，陳時中1日受訪指出，這情形不太容易，因大家有相當程度的區隔，至於這是否代表藍營信心不足，他則酸「有這樣的情況」。

陳時中上午出席「領愛飛翔，化漸凍為見動」漸凍人協會26週年數位藝術展覽開幕記者會前接受媒體訪問，被問及「棄姚保珊」是否發生，他認為這情形不太容易，因大家有相當程度的區隔，強調姚文智是他的好朋友，也是非常尊敬的前輩。

媒體追問，是否認為藍營刻意塑造這種氛圍，是有意要壯大聲勢、對自己自信心不足，陳時中說，應該是有這樣的情形，而且這是國民黨的期待，也不能說讓支持者選舉時毫無期待，「但期待要努力才會成真。」

此外，親民黨主席宋楚瑜日前稱北市3名餐選人都有找自己談話，陳指出，自己確實有和宋楚瑜請益，因為對方過去對台灣和台北的政治、民生相關議題都有見地，強調任何人支持我們都會爭取，尤其是這樣重要的政治人物。