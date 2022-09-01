晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，一名台積電工程師在Dcard上分享自己拿到的分紅獎金，工作1年分紅2.6個月，計算過後全年可領34.8個月、年薪約209萬元，讓許多網友很羨慕。

原PO在Dcard上發文指出，「GG（台積電）開獎，31/S/1y/2.6m，稅後」，知情人士解釋，代表他職等31，是一般工程師、考績S、年資1年，分紅可領2.6個月。

有網友計算，台積電分紅一年按4季各領一次，之後還有整年度的大分紅，一年相當於領到8次分紅，原PO的8次分紅加上14個月固定年薪，大約可領到34.8個月的薪水，以月薪6萬元計算，一年將可領到208.9萬元，羨煞許多人。

其他網友則表示「GG 31一年竟然就能分到百萬分紅」」、「GG現在保底200萬了，哪怕是考績S-，6萬月薪x（2個月x8次+14個月固定年薪），墊個20萬加班費，年薪都輕鬆破200萬」；但也有部分網友認為「賣命24小時200萬也真的不多！有命賺未必有命花」。

不少新鮮人嚮往進入台積電，台積電前主任工程師謝文彬則表示，在台積電學歷非絕對，但必須有一定的專業知識或實作能力，而且進入後將會發現高手很多，新人的心臟必須強一點，因為前1、2年可能會很痛苦。他還提到，在台積電工作壓力很大、節奏很快，舉例來說，如果會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。