加快都更速度，新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫「防災都更2.0」9月1日上路，過去防災都更1.0須百分百同意，免經都更程序可直接獲得50％獎勵，2.0放寬到只要9成或只剩1戶，也可獲同樣獎勵，但要經都更審議程序，希望以公開明確的獎勵，加速整合未同意戶。專案即日起至2027年8月31日止。

新北市都更處表示，本專案是基於現行防災1.0機制，新增納入都市更新程序，適用對象除海砂屋外，符合規定耐震能力不足建築物也能申請。

防災都更同意比率從過去百分百改為達九成或未同意戶為一戶的都更案件，給予同樣的1.5倍原建築容積或基準容積重建，以優於都市更新條例、危老條例及簡易都更的重建獎助，並搭配「限期重建」方式，致力推動危險建物重建加速執行。

都更處長張壽文表示，危險建築物一直是市府重點協助對象，通過本專案，可以有效解決過往防災型都更難以整合至全體同意的困境，並透過變更都市計畫方式，以簡化行政程序、明確性獎勵及稅捐補貼等優點，無縫銜接防災型都更政策，以順利輔導民眾儘速辦理重建事宜，避免災害二度發生，提升市民居住環境安全。

都更處指出，本次專案研擬過程，多次邀集新北市都市更新學會、新北市建築師公會、新北市不動產開發商業同業公會等7大公學會與都市更新、都市計畫領域專家學者一同討論，多方參酌意見，獲得產學界正面支持。