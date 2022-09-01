MLB推薦賽事 : 9/2(五) 09:40，密爾瓦基釀酒人@亞歷桑那響尾蛇 (系列賽首戰)

密爾瓦基釀酒人本季大多時間都盤踞國聯中區榜首，但明星賽後團隊投打失序，8月繳出10勝14敗的慘淡成績後也拱手讓出榜首位置，目前已經落後聖路易紅雀5.5場勝差，要在最後一個月迎頭趕上難度不小。釀酒人本周末將作客亞歷桑那響尾蛇，響尾蛇雖然處於重建期，但8月繳出14勝11敗狀況不差，亟欲想要累積勝場的釀酒人仍需小心應戰。

釀酒人8月的攻擊效率大幅衰退，團隊進攻指數跌至0.699，長打熄火是得分銳減主因，8月陣中僅有一壘手泰萊斯(Rowdy Tellez)打出7轟獨撐大局，其餘打者長打貢獻皆乏善可陳。另一方面，本季狀態回春的老將「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)8月也陷入低潮，單月打擊率僅有0.198，麥卡臣的迷航也導致釀酒人攻勢串聯受到影響，團隊場均得分僅剩4.2分。

響尾蛇本季雖然與季後賽漸行漸遠，但幾名新秀的表現出來的潛質讓響尾蛇的前景充滿希望，8月開始站穩先發打線的新秀麥卡錫(Jake McCarthy)及賈瑞特(Stone Garrett)，單月攻擊指數都突破8成，而沃克(Christian Walker)長打火力也持續放送，8月長打率突破6成，響尾蛇8月團隊場均得分來到4.8分，在打線的帶動下，單月勝率超過5成，攪局的能力不容忽視。

釀酒人此戰預計由伍德魯夫(Brandon Woodruff)先發主投，伍德魯夫前兩季WHIP值都低於1，本季控球狀態欠佳，BB/9值退步至2.7，保送過多也造成續航力下降，本季場均出賽僅能投5.4局，是近4季最差紀錄。響尾蛇則是預計由M.凱利(Merrill Kelly)坐鎮先發，M.凱利擁有尾勁極佳的伸卡球，本季製造滾地球出局比例高達43.5%，而過往容易挨轟的問題，本季在修正進壘點後也大幅改善，HR/9值僅有0.6，本季自責分率2.97，WHIP值1.13儼然成為響尾蛇輪值中最穩定的投手。

響尾蛇先發投手M.凱利近10場出賽繳出8場優質先發，狀態十分穩定，以釀酒人打線的疲軟狀態，很難在客場突破M.凱利的犀利伸卡球。而釀酒人先發投手伍德魯夫8月出賽5場被敲出6發全壘打之多，打者擊出飛球比例高達48.2%，近期狀態不甚理想。考量雙方近況，投打相對穩定的響尾蛇有機會在主場扳倒戰績較佳的釀酒人，推薦投注高賠「不讓分玩法-主勝」。