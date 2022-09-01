行政院日前公告自2022年7月1日起至同年9月30日止，機動調減進口大宗物資黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100％，等同免徵營業稅。至於未來是否延長，行政院發言人羅秉成今（1日）表示，大宗物資受到國際走勢還有俄烏戰爭影響，未來是否延長還在討論中。

羅秉成今（1日）主持行政院院會後記者會，媒體詢問關於黃豆、小麥、玉米免徵營業稅是否延長？羅秉成回應，是否延長還要評估大宗物資國際走勢，另還有俄烏戰爭影響等，還在討論中，若決定會盡速公布。

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