聯準會持續鷹派，部分科技股下修財測，美股四大指數收黑，台股今天也在台積電(2330)、聯發科(2454)等開盤下挫2％影響下，指數開低走低，盤中一度下挫300點，預估今天成交金額約2300億元左右，並沒有出現爆量情況。

台股盤中前10大權值股全面走跌，指數跌點擴大，台積電、聯發科、台塑化(6505)及台達電(2308)等跌幅都逾2％。各類股也是全面走跌情況，電子類股跌幅2％，金融股也有1.5％跌幅。

昨天收8月月線，K線再度收紅，也是連兩紅情況，連續兩個月留下下影線。今年9月一開盤，1萬5直接失守，空方氣勢轉強，9月仍看是否守住8月低點不破。日KD及月KD都呈現交叉向下，但都來到超賣區，即使今天走跌，但並未爆出大量，在未破7月的13928點，預期短線還是大箱型反覆震盪打底情況。

生技股是這波市場主流，表現優於電子族群，除了本土疫情外，生技產業策略諮議委員會議登場，加上許多個股都即將進入解盲階段，市場期待度高，不過，這波漲幅不小，則要留意獲利回吐賣壓。