大同(2371)兩年換了五個總經理！大同上午臨時通知下午4點將舉行新任總經理上任記者會。大同總經理飯碗難端，這也被市場喻為王光祥入主後的最大危機。

上一任大同總經理蔡維力，是在今年6月30日才宣布上任，隨即在8月18日早上再度向同仁發信，宣布即日起辭任總座。擔任總經理時間僅短短的49天。隨後，董事會通過由副董事長王金來接任總經理。

相較於精英董事長鍾依文昨天的法說會，市場也期待新任總經理能提出大同明確的願景和執行規畫。

大同今年上半年合併營收144.8億元，年增3.6％；合併本業營業利益14.91億元，較去年同期增加266%。母公司獲利9.6億元，年增82.9％，EPS 0.41元，較110年同期的0.23元增加了0.18元，EPS提升78%，這也是大同自110年第二季以來，連續五季每股盈餘獲利。

大同本業，受惠於電力與能源產業需求帶動下，與去年同期相較，重電事業營收成長達51%、馬達也達8%，全力發展的太陽能與智慧能源與去年相較，亦有3%之成長。

轉投資事業方面，尚志資產開發大同莊園一期、和田合建案陸續完成交屋，精英(2331)積極調整產品結構，大同世界科技持續服務轉型，大同綜合訊電致力於強化直營通路服務，投資事業持續挹注投資收益。