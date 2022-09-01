今天是記者節，國民黨主席朱立倫今在臉書表示，記者節是因國民政府在民國22年頒布《保護新聞工作人員及維護輿論機關》命令而來，是捍衛言論自由、維護公民社會第四權展現；呼籲民進黨政府應好好在記者節這個特殊節日中反省自己，不要號稱「民主進步」卻持續讓台灣民主倒退。

朱立倫批評，在民進黨執政下，台灣由原是亞洲驕傲的民主燈塔，如今自由價值的維護卻比上個世紀還要倒退，言論自由與第四權都受大幅限縮。

朱立倫舉例，民進黨政府主政後，不僅新聞台遭NCC關閉、網軍到處在網路上攻擊不同意見網友，前陣子還要推出「數位中介服務法」草案限縮、打壓自發性公民意見，斲傷台灣的自由民主，無視中華民國憲法保障民眾的權利。

朱立倫說，在這樣的灰暗時局，在最前線報導真相、為民發聲的記者是承載社會希望的一道光亮；表示無論用什麼樣的形式傳遞真相，鼓勵所有記者繼續秉持加入記者行業初心，勇敢挖掘、報導社會真相，社會的民意與公理會成最大後盾。