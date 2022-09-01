立法院今起進入新會期，隨著九合一選舉逼近，代表民進黨角逐台中市長的立院副院長蔡其昌，院務工作是否將調整？立法院長游錫堃今表示，競選是分秒必爭，會期前半段蔡其昌有可能還是會主持會議，但逼近投票日就可能請假，「這個部分我會盡量扛下來」。

立法院第10屆第6會期自今天起展開，朝野立委今上午逐一進行報到程序。由於本次會期將碰上九合一選舉投票日，因此，隨著選戰進入尾聲，目前大多會主持周二院會的蔡其昌，是否將與游錫堃進行工作調整？

游錫堃表示，競選是分秒必爭，蔡其昌已經參加競選，因此前面可能有一些時間還是會來幫忙，但當靠近投票日，蔡其昌可能就會請假，無法到立法院主持會議，因此這部分他會盡量扛下來。

有關蔡其昌參選台中市長後，是否應辭去立法院副院長的職務，蔡其昌在今年4月時曾表示，台中市長盧秀燕也是帶職參選，「那她要不要辭掉跟我選」，他說，這是選戰策略及節奏的問題。