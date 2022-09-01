歐洲籃球錦標賽九月份正式展開，從9/1小組賽到台灣時間9/19凌晨的總決賽，一共進行為期三週的賽程。歐洲戰場不像美洲賽區由美國一枝獨秀，各國強權分立戰力更為均衡，技術水平又較亞洲更為成熟，因此歐錦賽被認為是最具有觀賞性的洲際大型賽事，喜歡籃球的朋友們千萬不要錯過這四年一度的籃球盛宴。

目前根據FIBA的戰力排名，歐錦賽最有機會奪冠的球隊是塞爾維亞，塞爾維亞由NBA近年(2020-21、2021-22)連續兩屆最有價值球員(MVP)得主約基奇(Nikola Jokic)領軍，並在前幾天的世界盃資格賽連續擊敗希臘以及土耳其兩大強權，十足的展現出奪金的氣勢。上一屆歐錦賽的冠軍斯洛維尼亞今年也是來勢洶洶，戰力排名第2，NBA人氣球星唐西奇(Luka Doncic)球技與顏質兼具，搭配另一名得分組織一把罩的NBA好手崔基奇(Goran Dragic)組成進攻雙箭頭。看好度第3的希臘有NBA總冠軍MVP字母哥(Giannis Antetokounmpo)坐鎮，近期致力於發展外線射程的字母哥將令對手的更難看防。

立陶宛僅次於上述三隊，戰力排行歐洲列強第4，觀眾往往比較不會注意到立陶宛，但其實他們陣中有沙巴尼斯(Domantas Sabonis)與瓦蘭西尤納斯(Jonas Valanciunas)兩名NBA先發級別的球員效力，兩人球風剽悍組成全歐洲最強硬的內線陣容，本週四(9/1)晚上23:15立陶宛即將與斯洛維尼亞碰頭，斯洛維尼亞外線較準、立陶宛內線更悍，雙方交手勝負難測，喜歡運彩的朋友們可以試試立陶宛高賠2.3倍，另外雙方得分能力都在水準之上，因此『大分』也是值得參考的投注選項。