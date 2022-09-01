啦啦隊女神巫苡萱和藝人小優是相當要好的閨蜜，日前在即將播出的《同學來了》大聊朋友之間也是有地雷的，其中小優爆料巫苡萱與同為「樂天女孩」的啦啦隊女神林襄不合，笑稱有聞出一點「味道」。

小優談到巫苡萱聚會都沒約林襄出席，敏感的她疑似察覺到兩人之間有不合，「苡萱每次聚會都沒帶林襄，她都說是林襄太忙，但我有嗅出一點『味道』。」而巫苡萱則埋怨小優見色忘友的行為，像是約局的時候都沒被約：「我是會把朋友放第一的那種人，但小優很提防我，我有局都會約她，後來發現她的局都沒約我。」

其實小優異性緣非常旺，也讓巫苡萱納悶，小優竟還會對她有戒心：「我看過她為感情哭鬧過，她有一陣子非常低潮，想說我身為好姊妹一定要安慰她，結果她不是因為被人家甩，而是她有太多選擇！」

但小優卻反駁說道：「她這種傻白甜，喜歡的人都會被她勾走，有一次我生日，我已經跟姊妹們講好，我喜歡的對象會來，結果我一回頭就看到苡萱在跟他拍照、聊天，結果那個男生的限動都是苡萱！」兩人逗趣的互動，也令現場的來賓大笑。