苗栗議長鍾東錦（前中）參選到底恐面臨黨籍開鍘。（李京昇攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘1日上午前往登記參選，對於同黨苗栗議長鍾東錦參選到底，謝福弘說，相信選民自有評斷誰是正藍軍，鍾執意參選他還是會給予祝福，因為這是民主政治的可貴，誰都可以參選。針對鍾東錦違紀參選是否被開鍘，苗栗縣黨部主委劉政鴻說，他目前還未接到黨中央消息，黨中央要如何執行或懲處，地方都會尊重並全力配合指示。

謝福弘表示，相信選民眼睛是雪亮的，他今天登記代表國民黨，也是黨內正選參選人，大家也都清楚誰是正藍軍，但他認為應該跳脫誰是正藍軍的思維，他雖是代表國民黨的參選人，但他要當的是全縣縣民的縣長，所以應該不分政黨跟顏色。

對於同黨的苗栗議長鍾東錦將參選到底，並預定明天2日早上登記。謝福弘說，他還是會給予祝福，兄弟登山、各自努力，中央跟地方都已經花半年時間跟鍾東錦溝通，但鍾還是執意參選，不過這是民主政治的可貴，大家都有資格參選，所以他會給予祝福。

被問到鍾東錦的參選是否影響選情，謝福弘說，多多少少還是有影響，但他仍有信心，這樣艱苦的選戰若勝選會打得更光榮。至於鍾喊話要藍白合作，謝福弘表示，鍾東錦昨天巧遇民眾黨談合作，但過往經驗很多巧遇似乎都不會成功，他不會過多評論。