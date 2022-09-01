黃西田（右）與女兒黃露瑤談起當年欠債5千萬，努力還債一事。（年代提供）

黃露瑤坦言起初刻意隱瞞「星二代」身分。（年代提供）

出道50年的「永遠的凍齡男神」黃西田近日與寶貝女兒露瑤錄製年代《那些年。那些歌》並一同演唱多首經典歌曲，黃西田透露過去投資失利欠下5千萬元，若換算成現在的幣值大約是3億元，在那段漫長的還債生活中，他幾乎有工作就接，薪水還未入口袋，就已經被「黑衣人」預定，就連懷孕4個月的老婆陳靜子也都在舞台上載歌載舞賺取生活費，患難與共也看出夫妻倆鶼鰈情深。

黃西田橫跨音樂、電視及電影圈，過去更是秀場五虎將之一，老中青三代都知道這號人物，堪稱演藝圈的長青樹。談起人生故事，黃西田曾因投資錄影帶事業失利，慘賠5千萬元，當時為了還債有工作就接；因緣際會下，節目製作人找他製作《天天開心》，他身兼數職包辦規劃節目大小事，竟締造出每天超過4以上的高收視，雖然成績亮眼，最終仍因需要還債，離開《天天開心》並繼續在歌廳秀這條路上闖蕩。

黃西田長女黃露瑤曾入圍第48屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎，在戲劇圈的發展也同樣亮眼，黃露瑤表示起初並不覺得爸爸演藝事業的成就會對她造成壓力，畢竟2人的路線不一樣，但後來她漸漸發現許多人對於「星二代」抱有刻板印象，這無形的枷鎖導致她刻意隱瞞自己的身分背景，不想被別人知道爸爸是黃西田，「我還用暱稱去參加選秀節目、雜誌選美及試鏡」；後來直到她正式踏入電視圈才轉換心境，「我有一位優秀的爸爸，這才是我努力的目標」，黃西田也懂女兒的心情，一路以來都默默陪伴。《那些年。那些歌》每周六、日晚間8點於年代播出。