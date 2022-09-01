河北衡水利民路小學創設的「耕讀苑」勞動基地，各班學生自己設計班牌，查資料，選擇農作物種子。（中新社）

據中新社報導，大陸中小學今年秋季甫開學，「勞動課」可謂最熱門的話題之一。新學期開始，勞動課已經寫入不少學校的新課表，一些中小學還在「開學第一課」安排了種菜、收割、做飯...等項目。

開學第一課：從種菜、收割、做飯開始

新學期伊始，浙江省湖州市多所中小學把清潔衛生、農業生產勞動、公益志願服務等形式多樣的勞動實踐教育作為開學第一課，培養學生正確的勞動價值觀、良好的勞動品質以及基礎的勞動技能。

根據大陸教育部發佈《義務教育勞動課程標準(2022年版)》。從今年秋季開學起，勞動課正式升級為義務教育階段必修的課程。新學期正式開始，不少中小學的開學課表中「勞動課」正式入列，一些學校將「開學第一課」搬到農田裡。

在貴州餘慶，當地開學第一天，餘慶縣大烏江鎮涼風小學把「開學第一課」搬到了稻田裡。

據餘慶縣融媒體中心「今日餘慶」微信公眾號報導，當地農戶為同學們講解示範割稻穀、打穀子的步驟和技巧。同學們通過收割稻穀、打穀子、背稻穀、拾稻穗、曬穀子等農活，瞭解農民種糧的艱辛，感受「粒粒皆辛苦」的深刻含義。

8月30日，福建漳州還把部隊野炊技能搬進校園進行「開學第一課」，身穿迷彩服的退役軍人在漳州市龍海區程溪鎮下莊小學，教同學們挖灶埋土、淘米煮飯、洗菜配菜、生火點灶等技能。

校園農田、烹飪教室、樓頂菜園，新學期有勞動課，還有勞動周、勞動月

2020年，大陸國家層面印發《關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》，提出在大中小學設立勞動教育必修課程、每學年設立勞動周的明確要求。

那麼，勞動課教什麼，又怎麼上？開學前夕，一些地區就勞動教育的相關內容向社會公開徵求意見。

8月初，廣西南寧市教育局發佈的《中小學勞動教育指導意見(徵求意見稿)》提出，中小學勞動教育課平均每周不少於1課時，每學年設立勞動周。中小學每周家庭生活勞動或校外公益活動時間，不少於1小時。另外，每年3月份為南寧市中小(職業)學勞動教育活動月。

勞動課成了必修課，課堂肯定不能只限於傳統的教室。從各地的探索觀察，不少學校在校園內開闢了小型菜地、稻田，有學校開設了烹飪教室等，還在教學樓樓頂開闢了「空中菜園」。

《南京日報》8月31日報導，這個新學期，南京游府西街小學的校園裡多了一塊200平方米左右的農耕園。園內有果樹，種上了大豆，並設計了印有各種瓜果蔬菜圖片的銘牌。除了農耕園，學校還特別開闢出四間勞動教室，包括木工教室、編織教室、陶藝教室以及烹飪教室，每個教室都配備了各種工具。

依照勞動課程標準，課程安排是漸進式的，即隨學段晉升難度逐漸增加。比如，一二年級要能擇菜洗菜，三四年級煮雞蛋煮餃子，五六年級煎雞蛋燉湯，初中設計三餐食譜等。

在地方，一些地區也列出了更詳細的勞動技能清單。今年8月25日，浙江杭州市教育局公布《杭州市中小學生家庭勞動清單》，清單詳細列出了從小學一年級到高中三年級的家庭勞動明細。

例如飲食方面，小學一二年級要學會削水果皮、剝雞蛋、剝蝦殼等；三四年級會包餛飩、水餃，煮雞蛋(羹)、水餃；五六年級會簡單烘焙，以及烹制一葷一素一湯或兩道當地傳統菜餚、特色美食。

「勞動課程新標準強調實踐性，要通過學生親自去參與、體驗。不是去學，而是要上手去做。」中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，落實勞動課需要學校、家庭、社會多方協調。

儲朝暉稱，勞動課本身要和生活密切結合，包括生產勞動、生活勞動、為他人服務等等，範圍很廣，落實勞動課程要與生活密切結合，勞動主要價值是一個人正常成長，通過勞動教育使人獲得正確的勞動觀，中小學生勞動課教育要準確定義勞動的價值。