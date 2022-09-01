昨（31）日下午4點許，台北市文山區景美、景中街口發生路面崩塌意外，一輛載滿瀝青的砂石車行經剛鋪設好的柏油路面時，疑似因重量太重不慎壓毀地下箱涵，導致路面坍塌，車輪陷進去後傾斜，差點翻覆。網友將照片上傳臉書，貼文曝光後引起網友們熱議。

據了解，公燈處於昨（31）日早上9點到下午4點在該路段進行柏油鋪設工程。現場也都有依規定擺放三角錐和圍欄警示，沒想到就在工程要結束時，一輛載滿瀝青的砂石車通過，不慎壓毀地下箱涵導致部分道路塌陷，左後車輪陷入後，車輛車往左邊傾斜險些翻覆。所幸駕駛當下急煞下車，未釀成更嚴重意外，警方也已在獲報後前往協助指揮交通，並通知相關單位調派吊車到場排除。

網友將照片上傳臉書引發熱議。(翻攝臉書爆廢公社)

一名網友將照片上傳到臉書社團「爆廢公社」，原PO貼文寫下「剛鋪的柏油～然後就爸比Q了～感謝學長驗收～（是還沒完工沒錯～）」。照片曝光後引發網友們議論，紛紛對施工品質表達質疑，留言「偷工減料掏空」、「對台北這是新聞，對高雄這是日常」、「來自未來的科技……我直接按下快轉了……」、「是來幫忙驗收的」。但也有網友解釋「看起來是剛刨完，正要鋪，熱料都還在車上，所以此包商只負責AC面層刨鋪，跟級配層及路底無關」、「箱涵頂版破洞導致掏空」。